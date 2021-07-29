Узбекнефтегаз успешно использует трубы Интерпайпа при добыче в сложных условиях

Трубы с премиальным безмуфтовым соединением UPJ-F производства украинской промышленной компании "Интерпайп" успешно эксплуатируют в Узбекистане.



Как говорится в сообщении на странице "Интерпайп" в Facebook , трубы с безмуфтовым соединением собственной разработки UPJ-F были поставлены постоянному партнеру украинских трубников, компании "Узбекнефтегаз" в начале года.



"Во 2-м квартале прошел успешный спуск таких обсадных труб двух диаметров – 139,7 и 193,7 мм, продукция продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики и получила положительные отзывы от клиента", - говорится в сообщении.



Как отмечается,с помощью украинских труб с UPJ-F добывают газ в сложных геологических условиях. Отсутствие муфты облегчает спуск труб в скважины со сложным профилем или на горизонтальных участках. Такое соединение расширяет возможности клиентов при обустройстве скважин, ускоряет бурение и гарантирует наивысший уровень газогерметичности.

