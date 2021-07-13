Коломойский задолжал белорусскому олигарху, который сотрудничает с Медведчуком, $20 млн - СМИ

Полиция Израиля возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Коломойский задолжал белорусскому олигарху, который сотрудничает с Медведчуком, $20 млн - СМИ
Фото: скрін відео

Компания NT Marine, связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, пытается взыскать долг в 20 миллионов долларов с фирмы Sanderlyn, аффилированной с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на Kyiv Post.

6 апреля полиция Израиля открыла уголовное дело по факту мошенничества. В списке подозреваемых, по разным источникам Kyiv Post, пять человек: Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Михаил Киперман, Мария Киперман, экс-нардеп Евгений Геллер, который занимался углем для "Центрэнерго", и бывший руководитель "Приватбанка" Александр Дубилет.

Журналисты пишут, что 14 октября 2019 года компания Sanderlyn, зарегистрированная на Кипре, подписала соглашение с эстонской NT Marine на поставку 320 тыс. тонн угля в Украину. Цена вопроса составила 25 млн долларов, или 78 долларов за тонну.

В течение трех недель NT Marine отгрузила уголь в Украину. Уголь в результате перепродали "Центрэнерго". Это произошло именно тогда, когда компании, связанные с Коломойским, продавали уголь и газ "Центрэнерго" выше рынка и покупали электроэнергию ниже рынка, отмечает издание.

Sanderlyn внесла предоплату в размере 5 млн долларов, остальные 20 млн отказалась платить, ссылаясь на то, что "Центренерго" не оплатило поставку угля.

Связь Коломойского и Sanderlyn прослеживается через фирму "Синтез Ойл" Коломойского. Киприотка Евтихия Ксенофонтос является номинальной владелицей "Синтез Ойл" через кипрские оффшоры. Она указана директором Sanderlyn.

4 июля ряд кипрских компаний, связанных с Ксенофонтос, были закрыты.

Sanderlyn и "Синтез Ойл" Коломойского продавали уголь "Центрэнерго" одновременно. Обе компании покупали уголь по одинаковой цене - 78 долларов за тонну. Обе устанавливали маржу примерно в 10 долларов за тонну для "Центрэнерго". Это 3,2 млн долларов, заработанных за три недели на перепродаже 320 тыс. тонн угля.

NT Marine хочет взыскать деньги через суд. Официально компания принадлежит гражданину Эстонии Алексею Чулецу, которого балтийская пресса связывает с олигархом Николаем Воробьем, приближенным к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Источник, близкий к NT Marine, подтвердил, что компания принадлежит Воробью. Белорусский олигарх находится под санкциями Евросоюза.

Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины знает об уголовном производстве в Израиле.

Ранее СМИ сообщали, что Николай Воробей является другом и бизнес-партнером Виктора Медведчука.

Напомним, 23 ноября прошлого года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций АО "БТА Банк". Имя покупателя в АМКУ не назвали. В декабре стало известно, что это - бизнесмен Николай Воробей. В Беларуси ему принадлежит Абсолютбанк, нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости, треть компании "Бремино Групп", охотничье хозяйство "Красный Бор".

В декабре Нацбанк отказал белорусскому бизнесмену в покупке "БТА банка", поскольку тот попал под санкции Евросоюза.

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