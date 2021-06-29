Состояние основателя PayPal объемом $5 миллиардов накапливалось на безналоговом пенсионном счете

Миллиардер Питер Тиль, соучредитель PayPal и один из оппозиционеров «конфискационных» налогов для богатых, накопил за 20 лет $5 млрд на индивидуальном пенсионном счете (Roth IRA), который не облагается налогами. Такие данные обнародовали в издании ProPublica.

Фото: tgraph.io

Что известно о состоянии Тиля

Изучив налоговые данные, журналисты-расследователи пришли к выводу, что техномагнат использовал свой Roth для выгодных инвестиций в PayPal, Facebook и Palantir Technologies.

Из данных налоговых записей, которые получили расследователи, понятно, что Тиль в 1999 году разместил на своем Roth IRA 1,7 млн акций тогда еще частной компании PayPal. В то время ежегодные взносы на счет пенсионных накоплений были ограничены $2 тыс. Акции оценивались всего в $0,001 за шт. В течение года стоимость его размещения в Roth выросла с $1664 до $3,8 млн.

Позже Тиль использовал свой счет для еще более прибыльных инвестиций в Facebook и Palantir Technologies. По данным расследования, до 2019 года на накопительном счете Тиля находилось $5 млрд, «распределенных по 96 субсчетах».

Питеру Тилю — 53 года.

Что известно о других владельцах Roth IRA

Как отмечает The Gardian, Питер Тиль не единственный из американских самых богатых инвесторов, которые накопили большие суммы на своих Roth. Так, по данным на конец 2018 года, Уоррен Баффет, который, в отличие от Тиля, выступает за увеличение налогов для богатых, имеет на пенсионном безналоговом счете $20,2 млн.

Инвестиционный менеджер Berkshire Hathaway Тэд Вешлер имел на Roth в 2018 году $264,4 млн, а управляющий хедж-фондом Рэндалл Смит с Alden Global Capital — $252,6 млн.

Роберт Мерсер, бывший менеджер хедж-фонда Renaissance Technologies и один из самых богатых спонсоров Дональда Трампа, имел на таком счету $31,5 млн.

Ранее ProPublica сообщала, что 25 самых богатых американцев заплатили «реальную налоговую ставку» всего в 3,4% с 2014-го до 2018 года, несмотря на то, что их совокупный чистый капитал вырос более чем на $400 млрд за тот же период.

В то же время среднестатистическое американское домохозяйство платило 14% федеральных налогов.

«Самые богатые миллиардеры США отдают государству в виде налогов лишь малую часть своих более чем крупных состояний», — к такому выводу пришли журналисты ProPublica, в распоряжение которых попали налоговые декларации нескольких тысяч самых богатых бизнесменов.

Контекст

Индивидуальные пенсионные счета (Roth IRA) были созданы в 1997 году, чтобы мотивировать американцев среднего класса осуществлять пенсионные накопления. Эти средства не облагаются налогом, если не будут сниматься до достижения владельцем счета возраста 59,5 года.

По данным за 2018 год, в среднем на безналоговых пенсионных счетах держали чуть более $39 тыс.

Журналисты-расследователи сравнили данные в налоговой отчетности с оценками Forbes относительно того, насколько капитал миллиардеров вырос за тот или иной год, и подсчитали «реальную налоговую ставку» для каждого из них. Для некоторых миллиардеров она, по данным журналистов, оказалась ниже 1%, а некоторые из них и вовсе не платили подоходный налог.

Так, реальная налоговая ставка Джеффа Безоса с 2014-го до 2018 года составляла 0,98%. В 2007 году Безос «не заплатил ни цента федерального подоходного налога», а в 2011 году даже получил от государства субсидию на $4 тыс.

Председатель инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за тот же период уплатил налогов по реальной налоговой ставке лишь 0,1%, утверждает ProPublica. Реальная ставка для Илона Маска Tesla составляет 3,27%. В 2018 году владелец Tesla, подобно Безосу, совсем не платил налогов.

Ранее

В США проверят утечку данных о налогах Баффета, Безоса и Маска, поскольку в сети появилась конфиденциальная информация о том, что богатые граждане США платили значительно меньше налогов, чем положено.