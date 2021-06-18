Фонд гарантирования выставил на аукцион два самолета Boeing-737-500 за 830 млн грн

Актив находится в залоге НБУ и принадлежит "Златобанку", находящемуся в ликвидации.

Фонд гарантирования выставил на аукцион два самолета Boeing-737-500 за 830 млн грн
Фото: Сергей Нужненко

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на аукцион право требования по кредиту с двумя самолетами Boeing 737-500 в залоге.

Актив находится в залоге Национального банка и принадлежит "Златобанку", находящемуся в ликвидации, информирует пресс-служба ФГВФЛ.

"Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 830,6 млн грн. Обеспечением исполнения обязательств по кредиту выступают два пассажирских самолета Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1 (год выпуска воздушных судов - 1993) , а также имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Аукцион запланирован на 2 июля. Стартовая цена лота - 830,6 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона. В них могут принять участие юрлица и физлица, кроме заемщика и поручителя по кредиту. Деньги, полученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Златобанка".

Фонд гарантирования не указывает название компании-заемщика, но согласно паспорту актива и данным специализированных сайтов, речь идет о самолетах Boeing 737-500, входивших в состав флота авиакомпании МАУ, но с 2017-2018 гг. находящихся на хранении в аэропорту "Борисполь".

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