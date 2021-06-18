НБУ объявил об окончании коронакризиса

Национальный банк решил свернуть антикризисные меры по поддержке банков в связи с окончанием кризиса в Украине.

Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб на брифинге в четверг, 17 июня.

"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года", - сказал он.

Глава правления НБУ Кирилл Шевченко в свою очередь сказал, что "банковская система прошла коронакризис на отлично".

"Неконвенционные меры выполнили свою роль в период кризиса, в то же время в нынешних экономических условиях необходимости в их дальнейшем использовании уже нет. Сейчас взвешенное и своевременное сворачивание антикризисных инструментов не окажет негативного влияния на банки и экономику. В свою очередь это будет способствовать повышению способности Национального банка влиять на инфляционные процессы", - отметил Шевченко.

Напомним, что в 2020 году экономика Украины из-за коронакризиса упала на 4,0%.

По итогам 2021 года ожидается рост экономики и ее выход на допандемический уровень.