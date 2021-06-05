От Укрбуда мы получили в «наследство» 1 миллион квадратных метров недостроя — президент Киевгорстроя
Как подчеркнул президент холдинговой компании «Киевгорстроя» Игорь Кушнир, его компания получила в «наследство» 1 млн кв. м незавершенного жилого строительства. Об этом он рассказал «Минфину» в эксклюзивном интервью.
Что конкретно принял на баланс Киевгорстрой
По словам Игоря Кушнира, по состоянию на конец мая принято 17 жилых объектов:
|1. Харьковский
|2. Новомостицкий
|3. Гармония
|4. Пектораль
|5. Солнечная Ривьера
|6. Кирилловский гай
|7. Гвардейский
|8. Freedom
|9. Lake House
|10. Twin House
|11. Urban Park
|12. Академпарк
|13. Шевченковский
|14. Подол Град
|15. Злагода
|16. Оберіг-2
|17. Чарівне місто
«Первые пять жилых комплексов уже полностью введены в эксплуатацию. Один объект мы еще не приняли — ЖК Solar City, потому что по нему еще идут суды. Еще один объект — ЖК Art House — мы доводим до ума. Этот жилой комплекс связан с Минобороны и по нему есть множество вопросов. В частности, не все в порядке с проектными договорами, земельными взаимоотношениями
Фактически все объекты, которые получил Киевгорстрой, были в так называемом разобранном состоянии. «Проектировалось одно, строилось другое, отсутствуют некоторые документы, не все вопросы улажены. То есть фактически каждый объект у нас проблемный. Если говорить о том, какие объекты убыточные, а какие в плюсе, то нам достались все минусовые», — заметил Кушнир.
Как будет исправляться ситуация
Единственная возможность, заверяет президент Киевгорстроя, — «это рядом с теми объектами, на той же земле, построить новое жилье. А поскольку участки это позволяют, то мы так и собираемся сделать». Именно за счет этого жилья Киевгорстрой и собирается перекрывать все минусы, которые существуют на уже принятых «укрбудовских» объектах.
Кроме доставшихся 1 млн кв. м, у Киевгорстроя есть возможность нового строительства около 400 тыс. кв. м. «Сейчас они в проекте, мы работаем над документацией. Думаю, к концу лета мы сможем начать строительства как минимум трех ЖК», — уточнил президент холдинга.
Что касается финансовой составляющей ситуации, вопрос будет рассматриваться индивидуально по каждому инвестору. «Так, если человек оплатил полностью за квартиру, то к нему нет никаких вопросов. Если же нет, то у него два варианта. После того, как мы принимаем объект, мы даем 10 дней на то, чтобы люди смогли закрыть сделку по старым ценам. Если у них нет такой возможности, они будут вынуждены принять новые правила игры. То есть платить уже по нашим ценам, нашему тарифу, нашему графику», — подчеркнул Игорь Кушнир.
Собственные планы
На вопрос корреспондента «Минфина», не помешают ли принятые
«В целом, думаю, выйдем на цифру примерно 600 тыс. кв. м. В общей сложности на стадии строительства находится 2,5 млн кв. м. К концу года планируем сдать 12 жилых комплексов: 5 — это наши объекты, то есть Киевгорстроя, и 7 — Укрбуда. Но мы их не разделяем, теперь они все Киевгорстроя. Плюс паркинги и садики», — рассказывает Кушнир.
По 2020 году президент холдинга привел такие цифры: введено в эксплуатацию 200 тыс. кв. м. Среди них — 4
Ж К Киевгорстрояи 5 ЖК, переданные от Укрбуда.