От Укрбуда мы получили в «наследство» 1 миллион квадратных метров недостроя — президент Киевгорстроя

Как подчеркнул президент холдинговой компании «Киевгорстроя» Игорь Кушнир, его компания получила в «наследство» 1 млн кв. м незавершенного жилого строительства. Об этом он рассказал «Минфину» в эксклюзивном интервью.

От Укрбуда мы получили в «наследство» 1 миллион квадратных метров недостроя — президент Киевгорстроя
Фото: glavcom.ua

Что конкретно принял на баланс Киевгорстрой

По словам Игоря Кушнира, по состоянию на конец мая принято 17 жилых объектов:

1. Харьковский 2. Новомостицкий
3. Гармония 4. Пектораль
5. Солнечная Ривьера 6. Кирилловский гай
7. Гвардейский 8. Freedom
9. Lake House 10. Twin House
11. Urban Park 12. Академпарк
13. Шевченковский 14. Подол Град
15. Злагода 16. Оберіг-2
17. Чарівне місто

«Первые пять жилых комплексов уже полностью введены в эксплуатацию. Один объект мы еще не приняли — ЖК Solar City, потому что по нему еще идут суды. Еще один объект — ЖК Art House — мы доводим до ума. Этот жилой комплекс связан с Минобороны и по нему есть множество вопросов. В частности, не все в порядке с проектными договорами, земельными взаимоотношениями и т. п.», — подчеркивает президент холдинга.

Фактически все объекты, которые получил Киевгорстрой, были в так называемом разобранном состоянии. «Проектировалось одно, строилось другое, отсутствуют некоторые документы, не все вопросы улажены. То есть фактически каждый объект у нас проблемный. Если говорить о том, какие объекты убыточные, а какие в плюсе, то нам достались все минусовые», — заметил Кушнир.

Как будет исправляться ситуация

Единственная возможность, заверяет президент Киевгорстроя, — «это рядом с теми объектами, на той же земле, построить новое жилье. А поскольку участки это позволяют, то мы так и собираемся сделать». Именно за счет этого жилья Киевгорстрой и собирается перекрывать все минусы, которые существуют на уже принятых «укрбудовских» объектах.

Кроме доставшихся 1 млн кв. м, у Киевгорстроя есть возможность нового строительства около 400 тыс. кв. м. «Сейчас они в проекте, мы работаем над документацией. Думаю, к концу лета мы сможем начать строительства как минимум трех ЖК», — уточнил президент холдинга.

Что касается финансовой составляющей ситуации, вопрос будет рассматриваться индивидуально по каждому инвестору. «Так, если человек оплатил полностью за квартиру, то к нему нет никаких вопросов. Если же нет, то у него два варианта. После того, как мы принимаем объект, мы даем 10 дней на то, чтобы люди смогли закрыть сделку по старым ценам. Если у них нет такой возможности, они будут вынуждены принять новые правила игры. То есть платить уже по нашим ценам, нашему тарифу, нашему графику», — подчеркнул Игорь Кушнир.

Собственные планы

На вопрос корреспондента «Минфина», не помешают ли принятые на баланс Ж К Укрбуда реализации собственных планов, Игорь Кушнир заметил, что планы на 2021 год у холдинга грандиозны.

«В целом, думаю, выйдем на цифру примерно 600 тыс. кв. м. В общей сложности на стадии строительства находится 2,5 млн кв. м. К концу года планируем сдать 12 жилых комплексов: 5 — это наши объекты, то есть Киевгорстроя, и 7 — Укрбуда. Но мы их не разделяем, теперь они все Киевгорстроя. Плюс паркинги и садики», — рассказывает Кушнир.

По 2020 году президент холдинга привел такие цифры: введено в эксплуатацию 200 тыс. кв. м. Среди них — 4 Ж К Киевгорстроя и 5 ЖК, переданные от Укрбуда.

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