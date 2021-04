Gemini и Mastercard выпустят кредитную карту с кешбеком в криптовалютах

Криптобиржа Gemini заключила соглашение с Mastercard и WebBank по выпуску летом 2021 года кредитной карты c возможностью получения кешбека в криптовалютах для резидентов всех штатов США . Об этом пишет Forklog.

Фото: dailybiz.pro

Держатели Gemini Card при оплате долларами США будут получать кешбек в биткоине или одном из 30 других цифровых активов, которые поддерживает криптобиржа.

Today we’re announcing our partnership with @Gemini to deliver a first-of-a-kind #cryptocurrency rewards credit card. The #GeminiCreditCard gives consumers an easy way to earn #crypto as a reward without changing daily spending habits. Learn more: https://t.co/3GiWJtPu2g