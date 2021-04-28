Gemini и Mastercard выпустят кредитную карту с кешбеком в криптовалютах

Криптобиржа Gemini заключила соглашение с Mastercard и WebBank по выпуску летом 2021 года кредитной карты c возможностью получения кешбека в криптовалютах для резидентов всех штатов США. Об этом пишет Forklog.

Gemini и Mastercard выпустят кредитную карту с кешбеком в криптовалютах
Фото: dailybiz.pro

Что известно

Держатели Gemini Card при оплате долларами США будут получать кешбек в биткоине или одном из 30 других цифровых активов, которые поддерживает криптобиржа.

  • До 3% — при оплате счетов в кафе и ресторанах;
  • 2% — при покупке продуктов питания;
  • 1% — на все другие расходы.

Today we’re announcing our partnership with @Gemini to deliver a first-of-a-kind #cryptocurrency rewards credit card. The #GeminiCreditCard gives consumers an easy way to earn #crypto as a reward without changing daily spending habits. Learn more: https://t.co/3GiWJtPu2g

— Mastercard News (@MastercardNews) April 27, 2021

Кешбек будут начислять «в режиме реального времени» после каждой транзакции. Пользователям также установят кредитный лимит в зависимости от их дохода и рейтинга.

С момента анонса кредитной карты в январе список ожидания пополнили 140?000 клиентов биткоин-биржи.

Напомним

В октябре 2020 года криптобиржа Coinbase анонсировала запуск дебетовой карты Visa для резидентов США.

Пользователи из Великобритании получили доступ к Coinbase Card в апреле 2019 года. В июне компания выпустила карту для резидентов Испании, Германии, Франции, Италии, Ирландии и Нидерландов.

В сентябре 2020 года криптобиржа Binance объявила о запуске платежной карты на территории Европейской экономической зоны.

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