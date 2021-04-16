Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом

Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", совместно с Фондом Рината Ахметова системно обеспечивает медицинским кислородом больницы Украины для спасения жизней больных COVID-19.

Согласно пресс-релизу предприятия в четверг, с начала апреля больницам Запорожской и Хмельницкой областей уже оказана безвозмездная помощь в объеме более 126 тонн жидкого медицинского кислорода, далее следуют поставки и в другие украинские медучреждения.

При этом уточняется, что в Запорожье медицинский кислород "Запорожстали", лицензированный Министерством здравоохранения как лекарственное средство, получают семь медицинских учреждений: городские больницы №№ 1, 2, 6, 7, 9, городская детская больница №5 и роддом №4.

"В кислороде очень нуждаются больные, он нужен и врачам - для спасения жизни пациентов. С момента получения лицензии на производство кислорода как лекарственного средства к нам обращаются медучреждения многих областей Украины с просьбой выделить кислород. Мы уже наладили системную поставку в больницы Запорожья, 40 т кислорода отправили в Хмельницкую область. На данный момент прорабатываем поставки в Синельниково, Южноукраинск (Николаевская область) и Винницу", - подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

Также сообщается, что в Хмельницкой области кислород "Запорожстали" используют для пациентов, госпитализированных в больницы Дунаевцев, Волочиска, Теофиполя, Староконстантинова, Шепетовки, Изяслава, Славуты, Полонного, городскую и инфекционную больницы Хмельницкого, а также в областной госпиталь ветеранов войны. Транспортировку медицинского кислорода комбината в больницы Хмельницкой области помогло организовать ООО "Эпицентр К".

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

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