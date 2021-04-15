"Нафтогаз" пожаловался в АМКУ на "компанию-клона"

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности частной компании ООО "Нафтогаз Постачання" и просит быть внимательными, присоединяясь к рыночному поставщику.

Об этом сообщается на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

"ГК «Нафтогаз Украины» является частью государственной Группы Нафтогаз и работает в сфере поставок газа с 2017 года. Вместе с тем, несмотря на схожесть названий, ООО «Нафтогаз Постачання» является частной компанией, созданной в конце 2020 года. Хотя компания зарегистрирована в Киеве , обслуживает она преимущественно клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цены ГК «Нафтогаз Украины», в частности в апреле - на 15%", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отметили, что сходство названий вызывает путаницу двух разных компаний, и выразили опасения относительно возможных манипуляций при подключении клиентов. По этой причине компания обратилась в Антимонопольный комитет Украины и правоохранительные органы о нарушении прав интеллектуальной собственности, а именно - неправомерного и необоснованного использования торговой марки, принадлежащей ООО "Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»» на основании свидетельства на торговую марку №284247.

"Компания не предоставляла другому поставщику никаких разрешений на использование ни торговой марки, ни своих фирменных наименований. Поэтому использование в своем названии и в доменном имени обозначения «Нафтогаз», идентичных с фирменным наименованием и торговой маркой ГК «Нафтогаз Украины», является неправомерным", - отметили в НАК.

В прошлом году АМКУ оштрафовал аптеку за продажу препарата "Антикоронавирус". Сообщалось, что, согласно опросу, у покупателей возникало впечатление, что он имеет профилактические или лечебные свойства.