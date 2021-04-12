Бразильская Bahia Mineracao решила достроить ж/д путь для вывоза руды

Компания Bahia Mineracao (Bamin), бразильское подразделение казахстанской Eurasian Resources Group (ERG), за 32 млн реалов (5,9 млн долл.) приобрела в концессию на 35 лет участок трансбразильской железной дороги (Fiol-1) в штате Баия на северо-востоке страны.



Дорога необходима Bamin для доставки железной руды с месторождения Pedra de Ferro, где в февраля текущего года началась добыча.



Пока что компании приходится доставлять сырье в порт Ильеус автотранспортом, поэтому мощность рудника составляет около 1 млн т в год, а в 2022 г. будет увеличена до 2 млн т. Зато с железной дорогой Bamin сможет увеличить производительность до 18 млн т в год.



Строительство Fiol-1 стартовало в 2010 г. и должно было завершиться в 2014 г., но было приостановлено из-за нехватки средств. Сейчас дорога находится в 75%-й готовности. Достраивать ее будет Bamin. Объем инвестиций оценивается в 3,3 млрд реалов (590 млн долл.).



