ГФС отчиталась о результатах борьбы с теневым рынком табачной продукции

Изъято продукции на сумму 205 млн гривен.

ГФС отчиталась о результатах борьбы с теневым рынком табачной продукции
Фото: logos-ukraine.com.ua

В первом квартале нынешнего года сотрудники Государственной фискальной службы обнаружили и конфисковали более 36 тысяч тонн контрафактной табачной продукции. Сумма изъятой продукции оценивается в 226,6 млн гривен. Об этом сообщается на официальном сайте ГФС.

В частности, в рамках административных производств ведомством изъято 3,3 тыс тонн продукции на сумму в 21,6 млн грн, в рамках уголовных производств - 33,1 тыс тонн на сумму в 205 млн грн. Продолжаются досудебные расследования и передача материалов в судебные инстанции.

"Находясь в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставок на рынок контрафактных табачных изделий. В январе-марте 2021 года нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления, как незаконный оборот подакцизной продукции", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Ранее сообщалось, что объем выявленного и конфискованного сотрудниками ГФС нелегального топлива в первом квартале 2021 года составил почти 16 тыс тонн на сумму около 500 млн грн. Отметим, в марте Вадим Мельник анонсировал создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом в составе ГФС для усиления борьбы с теневым сектором экономики.

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