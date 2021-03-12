Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»

Первая сеть ломбардов «Скарбниця» начала предоставлять финансовые кредиты по копиям документов клиентов из приложения «Дія». Об этом сообщает PaySpace Magazine.

Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»
Фото: unian.ua

Что известно

С 11 марта дня владельцы ID-карт и биометрических загранпаспортов смогут пользоваться услугами в ломбардах сети «Скарбниця» только со смартфоном.

Сервис использования электронных документов из приложения «Дія» доступен в 100% обособленных подразделений. Верификация клиентов осуществляется с помощью цифровой ID-карты или загранпаспорта нового образца.

«40% клиентов сети достаточно активно подхватывают инновационные сервисы для обслуживания в ломбардах „Скарбниця“. С учетом новых возможностей, которые открывает перед нами „Дія“, прогнозируем, что этот показатель будет расти, а клиенты высоко оценят выгоду для себя от использования цифровых технологий, безналичных расчетов и дистанционных сервисов», — убеждены в компании «Скарбниця».

Ранее

Еще летом прошлого года Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям идентифицировать клиентов посредством цифровых документов из государственного мобильного приложения «Дія».

Электронные документы в приложении «Дія» начали принимать отделения Укрпошты начали принимать для получения внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму от 5000 грн и международных посылок с наложенным платежом. Также «Дія» используется для приема и выплаты почтовых переводов, в т. ч. переводов наложенного платежа и таможенных платежей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеровКабмин одобрил кредит в 116 млн евро для покупки французских катеров
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" пообещали опозорить Украину в арбитражеКитайские инвесторы "Мотор Сичи" пообещали опозорить Украину в арбитраже
В США будут судить миллионера Джона Макафи за мошенничество с криптовалютамиВ США будут судить миллионера Джона Макафи за мошенничество с криптовалютами
"Лекхим" сообщил об окончательной эффективности китайской вакцины, которую закупила Украина"Лекхим" сообщил об окончательной эффективности китайской вакцины, которую закупила Украина
Украинский стартап Preply привлек $35 миллионов инвестицийУкраинский стартап Preply привлек $35 миллионов инвестиций
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы смогут возвращаться от годового к месячному газовому продуктуУкраинцы смогут возвращаться от годового к месячному газовому продукту
Из-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваровИз-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваров
Пересмотр программы МВФ для Украины могут перенести на 3-4 квартал - Bank of AmericaПересмотр программы МВФ для Украины могут перенести на 3-4 квартал - Bank of America
В Украине могут создать Фонд фондовВ Украине могут создать Фонд фондов
На 88% ниже. Биржа случайно продала биткоины по очень низким ценам и теперь просит вернуть ихНа 88% ниже. Биржа случайно продала биткоины по очень низким ценам и теперь просит вернуть их
Теперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — КабминТеперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — Кабмин
Бтиткоин достиг отметки $55 000. Теперь капитализация криптовалюты — больше триллиона долларовБтиткоин достиг отметки $55 000. Теперь капитализация криптовалюты — больше триллиона долларов
ВВП-варранты Украины могут подорожать до 140-170% — Deutsche BankВВП-варранты Украины могут подорожать до 140-170% — Deutsche Bank
На Херсонщине аферисты продавали технику через фейковые интернет-магазины ломбардовНа Херсонщине аферисты продавали технику через фейковые интернет-магазины ломбардов
Украинские металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырьяУкраинские металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырья
Последние новости
Подгружаем последние новости