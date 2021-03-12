Клиенты ломбардов теперь могут использовать мобильное приложение «Дія»

Первая сеть ломбардов «Скарбниця» начала предоставлять финансовые кредиты по копиям документов клиентов из приложения «Дія». Об этом сообщает PaySpace Magazine.

Фото: unian.ua

Что известно

С 11 марта дня владельцы ID-карт и биометрических загранпаспортов смогут пользоваться услугами в ломбардах сети «Скарбниця» только со смартфоном.

Сервис использования электронных документов из приложения «Дія» доступен в 100% обособленных подразделений. Верификация клиентов осуществляется с помощью цифровой ID-карты или загранпаспорта нового образца.

«40% клиентов сети достаточно активно подхватывают инновационные сервисы для обслуживания в ломбардах „Скарбниця“. С учетом новых возможностей, которые открывает перед нами „Дія“, прогнозируем, что этот показатель будет расти, а клиенты высоко оценят выгоду для себя от использования цифровых технологий, безналичных расчетов и дистанционных сервисов», — убеждены в компании «Скарбниця».

Ранее

Еще летом прошлого года Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям идентифицировать клиентов посредством цифровых документов из государственного мобильного приложения «Дія».