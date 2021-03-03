Наблюдательный совет "Центрэнерго" возглавил заместитель главы Фонда госимущества

До назначения заместителем главы ФГИ Кудин возглавлял дирекцию розничных продаж ООО ВОГ Ритейл.

Наблюдательный совет "Центрэнерго" возглавил заместитель главы Фонда госимущества
Денис Кудін
Фото: РБК-Україна

Заместителя председателя Фонда госимущества Дениса Кудина избрали главой наблюдательного совета "Центрэнерго".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время были прекращены полномочия члена наблюдательного совета Сергея Слепканя, ранее вошедшего в его состав как представитель государства.

До назначения заместителем председателя ФГИ Кудин возглавлял дирекцию розничных продаж ООО ВОГ Ритейл.

Кудин имеет 16 лет управленческого опыта, руководил коллективами с более 10 000 работников и разветвленной региональной сетью филиалов по всей территории Украины. Также сообщается, что новый глава наблюдательного совета "Центрэнерго" имеет опыт управления предприятиями с товарооборотом свыше 1,5 млрд долларов в год.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в пятницу, 26 февраля, сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго". Вместо Александра Корчинского на эту должность назначили Юрия Власенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокераИнициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Украина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник ЗеленскогоУкраина рассчитывает получить очередной транш от МВФ в 2021 году - советник Зеленского
НАБУ передало в суд второе дело о попытке подкупа главы Фонда госимуществаНАБУ передало в суд второе дело о попытке подкупа главы Фонда госимущества
Суд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанкаСуд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанка
Компания главы Twitter инвестировала в биткоин еще $170 миллионовКомпания главы Twitter инвестировала в биткоин еще $170 миллионов
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
Фонд госимущества отверг претензии молдавского покупателя Мариловского спиртзаводаФонд госимущества отверг претензии молдавского покупателя Мариловского спиртзавода
ВТО впервые возглавила женщинаВТО впервые возглавила женщина
"Нафтогаз" пересмотрел зарплаты своему наблюдательному совету"Нафтогаз" пересмотрел зарплаты своему наблюдательному совету
ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компанииОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компании
"Нафтогаз" попросил наблюдательный совет "Укрнафты" начать подготовку к распределению активов"Нафтогаз" попросил наблюдательный совет "Укрнафты" начать подготовку к распределению активов
Последние новости
Подгружаем последние новости