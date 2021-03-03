Наблюдательный совет "Центрэнерго" возглавил заместитель главы Фонда госимущества
До назначения заместителем главы ФГИ Кудин возглавлял дирекцию розничных продаж ООО ВОГ Ритейл.
Заместителя председателя Фонда госимущества Дениса Кудина избрали главой наблюдательного совета "Центрэнерго".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В то же время были прекращены полномочия члена наблюдательного совета Сергея Слепканя, ранее вошедшего в его состав как представитель государства.
До назначения заместителем председателя ФГИ Кудин возглавлял дирекцию розничных продаж ООО ВОГ Ритейл.
Кудин имеет 16 лет управленческого опыта, руководил коллективами с более 10 000 работников и разветвленной региональной сетью филиалов по всей территории Украины. Также сообщается, что новый глава наблюдательного совета "Центрэнерго" имеет опыт управления предприятиями с товарооборотом свыше 1,5 млрд долларов в год.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества в пятницу, 26 февраля, сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго". Вместо Александра Корчинского на эту должность назначили Юрия Власенко.