Наблюдательный совет "Центрэнерго" возглавил заместитель главы Фонда госимущества

Заместителя председателя Фонда госимущества Дениса Кудина избрали главой наблюдательного совета "Центрэнерго".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время были прекращены полномочия члена наблюдательного совета Сергея Слепканя, ранее вошедшего в его состав как представитель государства.

До назначения заместителем председателя ФГИ Кудин возглавлял дирекцию розничных продаж ООО ВОГ Ритейл.

Кудин имеет 16 лет управленческого опыта, руководил коллективами с более 10 000 работников и разветвленной региональной сетью филиалов по всей территории Украины. Также сообщается, что новый глава наблюдательного совета "Центрэнерго" имеет опыт управления предприятиями с товарооборотом свыше 1,5 млрд долларов в год.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в пятницу, 26 февраля, сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго". Вместо Александра Корчинского на эту должность назначили Юрия Власенко.