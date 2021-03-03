НБУ зафиксировал нарушение финмониторинга в ПриватБанке

Национальный банк Украины в феврале применил к ПриватБанку меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, нарушение обнаружено по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.

НБУ направил ПриватБанку письменное предостережение за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Как сообщалось, ранее суд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанка.