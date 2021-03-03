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2021-03-03
НБУ зафиксировал нарушение финмониторинга в ПриватБанке
ПриватБанку направлено письменное предостережение.
Национальный банк Украины в феврале применил к ПриватБанку меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, нарушение обнаружено по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.
НБУ направил ПриватБанку письменное предостережение за нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Как сообщалось, ранее суд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанка.