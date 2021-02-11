Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты

Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты

Индийская металлургическая ассоциация ISA прогнозирует расширение спроса на стальную продукцию в стране в 2021/2022 финансовом году (апрель/март) благодаря возросшим государственным инвестициям в инфраструктурные проекты.

В консолидированный бюджет 2021/2022 ф.г. планируется заложить 5,54 трлн рупий (75,9 млрд долл.) капиталовложений на расширение энергетической и транспортной инфраструктуры, что на 35% превышает показатель текущего финансового года.

В частности, 2,87 трлн рупий (39,3 млрд долл.) будет выделено на реализацию программы Jal Jeevan Mission, направленную на обеспечение жителей сельской местности и городских трущоб чистой питьевой водой. Кроме того, в рамках этой программы планируется присоединение более 100 городских районов к сетям газопроводов.

Порядка 30% расходов в инфраструктурных проектах бюджета предполагается направить на строительство железных и автомобильных дорог, аэропортов и развитие метро и наземного городского транспорта. Так, 180 млрд. рупий будет потрачено на расширение автобусного сообщения.

Как отмечает ISA, увеличение масштабов инфраструктурного строительства обеспечит дополнительный спрос на стальную продукцию и позволит компенсировать увеличение ее поставок из-за рубежа вследствие снижения импортных пошлин.

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