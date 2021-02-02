Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипом

Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипом

Планируемые для поставок в Украину французской компанией Alstom электровозы будут собираться в Казахстане. Об этом сообщил сегодня во время брифинга в Верховной Раде заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Если это подтвердится, то будет очень показательным фактом. Казахстан смог пригласить французского производителя разместить производство в своей стране. Смог создать рабочие места для своих граждан. И это производство работает не только для казахского рынка, но и на экспорт. Компоненты и запчасти для локомотивов тоже будут изготовлены в Казахстане и Китае. Это пример успешной промышленной политики Казахстана и совершенно ошибочной политики украинского правительства", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планируемом подписании контракта на поставку в Украину французских электровозов Alstom. Контракт может быть подписан во время визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

Комментируя заявление посла Украины во Франции Вадима Омельченко о том, что контракт будет предусматривать локализацию производства в нашей стране, Д.Кисилевский напомнил, что при покупке американских локомотивов General Electric локализация их производства в Украине составила всего 7%.

При этом Д.Кисилевский подчеркнул, что несмотря на отсутствие национального производителя локомотивов, наша страна имеет развитую отрасль железнодорожного машиностроения и способна осуществлять локализацию на высоком уровне. "Уже сейчас локализация локомотива в Украине может быть на уровне 50-55%. В таком случае заказ получат около 150 украинских предприятий - производителей оборудования, комплектующих и материалов", - подчеркнул замглавы парламентского комитета.

В частности Д.Кисилевский обратил внимание на то, что сегодня локализацию готовы осуществлять как частные Крюковский вагоностроительный завод и Николаевский тепловозоремонтный завод, так и входящие в структуру "Укрзализныци" Львовский локомотиворемонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод и Полтавский тепловозоремонтный завод. Кроме того работы по локализации может проводить и государственный Днепровский электровозостроительный завод.

"Мы должны вернуть здравый смысл в украинскую экономическую политику. Приоритетом ее должно быть создание рабочих мест в Украине для украинских граждан, а не создание рабочих мест в других странах за счет украинцев", - подчеркнул Д.Кисилевский.

Он сообщил, что на данный момент уже 11 народных депутатов - членов экономического комитета Рады подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием разъяснить позицию правительства и детали сделки по покупке французских локомотивов. В частности от правительства требуют раскрыть информацию о том, сколько локомотивов планируется закупить, сумму контракта, планируемый объем локализации и другие детали.

Д.Кисилевский также обратил внимание на давнюю негативную традицию Украины заключать внешнеэкономические соглашения в политических целях. "Покупка локомотивов во Франции может стать очередным таким примером", - предостерегает замглавы экономического комитета Рады.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондовШевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондов
Глава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом годуГлава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом году
Украина в 2020 году наторговала с миром на минус $1,7 миллиардаУкраина в 2020 году наторговала с миром на минус $1,7 миллиарда
Глава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 летГлава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 лет
Зеленский не позволит китайцам купить Мотор СичЗеленский не позволит китайцам купить Мотор Сич
Украина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕСУкраина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС
Казначейство США может изменить дизайн банкноты в $20Казначейство США может изменить дизайн банкноты в $20
Украина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - МинэкономикиУкраина стала вторым экспортером зерна в мире после США, - Минэкономики
В 2020 году Украина увеличила потребление сталиВ 2020 году Украина увеличила потребление стали
Украина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofAУкраина все еще может получить транш МВФ в 1-м квартале 2021 года — BofA
Последние новости
Подгружаем последние новости