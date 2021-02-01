Нацкомиссия по фондовому рынку считает действия акционеров «Мотор Сичи» неправомерными

Планируемое собрание акционеров «Мотор Сичи» 31 января будет неправомерным, ибо не отвечает нормам закона «Об акционерных обществах». Об этом в пресс-релизе заявила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Нацкомиссия по фондовому рынку считает действия акционеров «Мотор Сичи» неправомерными
Фото: gordonua.com

Что произошло

Нацкомиссия зафиксировала грубые нарушения действующего законодательства при организации определенными акционерами и участниками рынка общего собрания АО «Мотор Сич», а также нарушение прав других акционеров этого общества.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, «начат процесс правоприменения против участников рынка. Комиссия и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующий надзор за действиями акционеров и участников рынков капитала».

В рамках своих полномочий Комиссия активно сотрудничает с правоохранительными органами по осуществлению законных мер для защиты прав инвесторов.

Как повлияет ситуация на инвестклимат

Ситуация вокруг «Мотор Сичи» не влияет на инвестиционный климат в Украине, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

«Бизнес понимает, что это совершенно отдельный случай, требующий филигранного, с хирургической точностью, решения, чтобы сбалансировать все интересы, но главное — чтобы сохранить» Мотор Сич «как экономически эффективное и привлекательное украинское предприятие, которое обеспечивает работой десятки тысяч людей. Поэтому я не вижу никакой связи между ситуацией с «Мотор Сич» и общим инвестиционным климатом в стране «, — отметил Кулеба.

Что предшествовало

Как сообщалось, 28 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Согласно этому решению, Украина ввела ограничительные меры на три года относительно гражданина Китая Ван Цзин и компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).

В СМИ этих лиц связывают с инвесторами компании «Мотор Сич».

В январе Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинской ПАО «Мотор Сич». Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

Предыстория

  • В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
  • 6 августа прошлого года Антимонопольный комитет сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.
  • 4 сентября прошлого года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ — Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере $3,5 млрд. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ.
  • В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 млрд.

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