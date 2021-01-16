Киевские таможенники обнаружили 23 бриллианта в посылке для жителя Винницы

Драгоценные камни прислали из Индии как бижутерию.

Сотрудники Киевской таможни обнаружили 23 незадекларированных бриллианта в международном экспресс-отправлении из Индии, которое направлялось в адрес жителя Винницы.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

"В декларации значилось, что в международном отправлении находятся декоративные/искусственные камни стоимостью 2500 индийских рупий (960 грн). На самом деле в двух полиэтиленовых пакетиках находились 23 бесцветных прозрачных камешка, которые детектор драгоценных камней определил как бриллианты. Их размер от 2,8 до 3 мм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Учитывая то, что в декларации не указывались точные достоверные сведения о товаре, бриллианты были изъяты.

"Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины. Окончательный вывод относительно характеристик камней предоставит соответствующая экспертиза", - отмечают в Таможенной службе.