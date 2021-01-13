Правительство может снизить запланированное ограничение торговой надбавки для поставщиков газа с 10 до 2,5%. Как сообщили источники LB, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня на совещании с депутатами.

"Шмыгаль сказал, что правительство может ограничить торговую надбавку для поставщиков газа на уровне 2,5%", - сообщил собеседник.

Он добавил, что, по словам премьера, проработать этот вопрос уже поручено соответствующим ведомствам.

На сегодняшний день, после отмены ПСО, согласно которому надбавка составляла 2,5%, ограничения на нее нет. В проекте постановления Кабмина о фиксированной цене на газ торговая надбавка для поставщиков газа предложена на уровне 10%.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Вчера стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения. С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция готовит план антикризисных мер в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Позднее 11 января президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров срочно решить вопрос, связанный с тарифами на газ для населения.

Сегодня, 12 января, фракция "Слуга народа" провела совещание с Кабинетом Министров и НАК "Нафтогаз" по снижению тарифов. Премьер Шмыгаль обратился в Антимонопольный комитет и Службу безопасности с просьбой разобраться с причинами протестных акций, которые проходят в Украине из-за повышения тарифов на газ. Он не исключает, что акции проходят не только из-за повышения цены на газ, но и "с целью политических манипуляций».