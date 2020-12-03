18 финучреждений остались без лицензии — НБУ
Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восемнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 27 ноября 2020 принял такие решения об отзыве лицензий:
Кто остался без лицензий
-
ООО «Финансовая компания „Глобал трейд“ отозвано четыре лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий;
-
ООО „Бизнес инвестиций и сбережений“ отозвано одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу;
-
ООО „Факторинговая компания “Премьера» отозвано одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу;
-
У ООО «Финансовая компания „Фаворит“ отозвано три лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий. У финансового учреждения осталась действующая лицензия на предоставление услуг по факторингу;
-
У ООО „Финансовая компания “Є гроші ком» отозвано две лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий. У финансового учреждения остались действующие лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и на предоставление услуг по факторингу.
Отозвана лицензия на предоставление гарантий
-
ФК «Амида»,
-
ФК «АРС-Капитал»,
-
ФК «Валекс-инвест »,
-
ООО «Гамма апгрейд»,
-
ООО «Капитал проперти»;
-
ТОП «Магма капитал»,
-
ООО «Мани флоу»,
-
ООО «Просперити Файненшл»,
-
ООО «Траст-факторинг»,
-
ООО «Финансовая компания „Единое пространство“,
-
ООО „Лайфлайн финанс“,
-
ФК „Онлайн финанс“,
-
ФК „Инвест-сервис“.
Что означает аннулирование лицензии
После отзыва лицензий финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финучреждение от выполнения своих обязательств перед кредиторами.
Напомним
С 1 июля Нацбанк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. Изменения связанные с вступлением в силу закона о «сплите».