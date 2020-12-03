18 финучреждений остались без лицензии — НБУ

Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг в восемнадцати финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 27 ноября 2020 принял такие решения об отзыве лицензий:

Кто остался без лицензий

ООО «Финансовая компания „Глобал трейд“ отозвано четыре лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий;

ООО „Бизнес инвестиций и сбережений“ отозвано одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу;

ООО „Факторинговая компания “Премьера» отозвано одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу;

У ООО «Финансовая компания „Фаворит“ отозвано три лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий. У финансового учреждения осталась действующая лицензия на предоставление услуг по факторингу;

У ООО „Финансовая компания “Є гроші ком» отозвано две лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий. У финансового учреждения остались действующие лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и на предоставление услуг по факторингу.

Отозвана лицензия на предоставление гарантий

ФК «Амида»,

ФК «АРС-Капитал»,

ФК «Валекс-инвест »,

ООО «Гамма апгрейд»,

ООО «Капитал проперти»;

ТОП «Магма капитал»,

ООО «Мани флоу»,

ООО «Просперити Файненшл»,

ООО «Траст-факторинг»,

ООО «Финансовая компания „Единое пространство“,

ООО „Лайфлайн финанс“,

ФК „Онлайн финанс“,

ФК „Инвест-сервис“.

Что означает аннулирование лицензии

После отзыва лицензий финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финучреждение от выполнения своих обязательств перед кредиторами.

Напомним

С 1 июля Нацбанк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. Изменения связанные с вступлением в силу закона о «сплите».