Верховный Суд отказал частному обществу в праве собственности на помещение Нацсоюза писателей

Также суд обязал снести самовольно возведенное возле него сооружение.

Верховный Суд отказал частному обществу в праве собственности на помещение Нацсоюза писателей
Національна спілка письменників України
Фото: gp.gov.ua

Прокуратура не допустила перехода в частную собственность помещений Национального союза писателей Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что Верховный Суд оставил без изменений решение и отказал обществу "Банковая 2" в признании права собственности на часть помещений Национального союза писателей, расположенную в г. Киеве по ул. Банковой, и обязал снести самовольно возведенное рядом сооружение.

Общество подавало иск, чтобы признать за собой право собственности на часть здания, имеющего статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения. Основанием для такого иска стал договор о совместной деятельности, заключенный в 2010 году между обществом и союзом, предметом которого было проведение реконструкции здания. Стороны оговорили, что в случае надлежащего проведения реконструкции помещения общество имеет право на получение в собственность ее части.

При рассмотрении дела было доказано, что реконструкция осуществлялась без должного согласования, а в ходе ее проведения к памятнику архитектуры пристроили летнюю площадку для размещения кафе площадью 130,5 кв м.

Напомним, в 2011 году Союз писателей едва не потерял здание на Банковой из-за долгов.

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