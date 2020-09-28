Суд признал банкротом Киевэнерго

Хозсуд Донецкой области 24 сентября признал банкротом «К.Энерго» (до августа 2019 носил название Киевэнерго; конечный бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает Finbalance.

Фото: hromadske.ua

Решение суда

12 августа суд включил в реестр требований кредиторов в том числе требования Киевгаза (286,7 млн грн), Нафтогаза (162,4 млн грн), Укртрансгаза (674,8 млн грн), Киевводоканала (73 млн грн), ООО «Техпремпоставка» (1,1 млрд грн) и др.

Кто инициировал банкротство

Инициатором процедуры банкротства стала компания «Горные машины» (в госреестре конечным бенефициаром значится Виктория Дзюба). Издание предполагает наличие партнерских связей с холдингом «Горные машины» (Corum Group) Ахметова.

Напомним