АМКР отремонтировал паровой котел за 55 млн грн

АМКР отремонтировал паровой котел за 55 млн грн

"АрселорМиттал Кривой Рог" направил 55,7 млн грн в ремонт парового котла №4 ТЭЦ №2, сообщает пресс-служба компании.

Ремонтные работы продолжались пять месяцев. За этот период заменили змеевики водяного экономайзера котла и пароперегревателя, участки труб, компенсаторы кубов воздухоохладителя, регулирующие клапаны и запорную арматуру питательного узла с установкой исполнительных механизмов (задвижки, двигатели, клапаны).

Кроме того, на агрегате выполнен ремонт сепарации большого и малого барабанов, газоходов котла, тягодутьевых механизмов (дымососов и дутьевых вентиляторов), а также произведена ревизия расходомерных устройств доменного, коксового и природного газа с ремонтом запорной арматуры.

Реализация проекта позволила снизить удельный расход топлива на четвертом котле с 0,194 тонны условного топлива/Гкал до 0,168 тонны условного топлива/Гкал.

В АМКР в работе три теплоэлектроцентрали, на которых вcего расположено 11 паровых котлов высокого давления, напомнили в пресс-службе.

Компания продолжает модернизацию своей энергоинфраструктуры. В дальнейших планах - реконструкция котла №7 ТЭЦ №3.

МинПром по материалам uaprom.info

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