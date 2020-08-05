Минюст объявил о старте "большой распродажи тюрем"

Ранее министерство начало продажу подарочных сертификатов в СИЗО.

Министерство юстиции объявило о начале распродажи тюрем. Первым на продажу выставят Ирпенский исправительный центр.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 года в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Оно будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу, - государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Елена Высоцкая расскажут о планах дальнейших продаж и направления использования полученных от реализации тюрем средств.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

24 июля глава Минюста Денис Малюська представил услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями.

За неделю министерство заработало на платных камерах в СИЗО около 379 тыс. гривен. А в Запорожском следственном изоляторе один заключенный выкупил себе все места в платной камере.



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