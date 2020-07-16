Кличко отдает подряды в дорожном строительстве фирме помощника Микитася, - СМИ

Компания помощника народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася – Андрея Якусевича – привлечена к дорожным работам по укладке асфальта на левоповоротный съезд с ул. Электриков на Подольский мост. Это стало возможным благодаря близости Микитася к мэру Киева Виталию Кличко и лично к и.о. директора КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” (КП “ДСДТС Киева”) Роману Лисневскому.

Об этом KV стало известно из материала сайта Dubinsky.pro народного депутата Александра Дубинского (фоакция “Слуга народа”).

В материале отмечается, что в апреле 2020 года КП “ДСДТС Киева” возглавил бывший замдиректора этого предприятия Роман Лисневский. А само КП “ДСДТС Киева” является заказчиком и определяет подрядчиков многих скандальных объектов в столице, говорится в статье.

“К примеру, компания “Северо-украинский строительный альянс”, которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася Андрею Якусевичу работала над дорожным покрытием Шулявского путепровода. А сегодня также привлечена к дорожным работам по укладке асфальта на левоповоротный съезд с ул. Электриков на Подольский мостовой переход. Все это смогли устроить благодаря близости Микитася к мэру Киева Виталию Кличко и лично к Роману Лисневскому. В прессе регулярно появляется информация о коррупции к которой имеет отношение КП “ДСДТС Киева”, – пишет Dubinsky.pro.

Издание уточняет, что постаралось побольше выяснить об официальных доходах Романа Лисневского, “имеющего отношение “к распилу бюджета” Киева”. Согласно его декларации за 2019 год, семья Лисневского владеет:

квартирой в Вышгороде на 102 кв. м, приобретенной в 2016 году супругой коммунальщика – Еленой Лисневской;

паркоместом на 18 кв. м, которое также находится в Вышгороде и получено в собственность Романом Лисневским в 2012 году;

автомобилем Hyundai Santa Fe 2012 г.в., купленным женой Лисневского за 317 тыс. гривен;

50% ООО “Гудвілс Груп”, основным видом деятельности которого являются грузовой автомобильный транспорт (записано на Елену).

“За 2019 год Роман Лисневский заработал 626 тыс. гривен в виде зарплаты от КП “ДСДТС Киева” Киева . Елена Лисневская получила доход в размере 48 тыс. гривен, которые ей в виде зарплаты выплатила компания “Пі енд Оу Ферімастерз”. При этом семья Лисневского имеет немалые наличные сбережения: 177 тыс. долларов и 21 тыс. гривен. На счетах Лисневские хранят 122 тыс. гривен”, – сообщается в материале.