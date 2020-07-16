В Индии восстанавливается спрос на сталь

В Индии восстанавливается спрос на сталь

Индийские металлургические компании сократят экспорт стальной продукции в третьем квартале благодаря восстановлению внутреннего спроса, прогнозирует индийское экспортное агентство ICRA.

Во втором квартале индийские производители отправили за рубеж рекордные 3,26 млн т стали, почти в 2,5 раза перекрыв показатель аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в апреле-мае они экспортировали 1,29 млн т полуфабрикатов, из них около 1,0 млн т в Китай.

Как отмечает ICRA, индийским компаниям приходится продавать стальную продукцию за рубеж по относительно низким ценам, порой ниже себестоимости. Поэтому расширение внутреннего потребления будет способствовать снижению объемов экспорта.

По данным ICRA, спрос на сортовой прокат в Индии восстанавливается быстрее, чем на листовой. При этом конкуренция в сортовом секторе ниже, так как многие небольшие предприятия, выпускающие арматуру, еще не возобновили производство.

В то же время, потребление листовой продукции остается низким вследствие продолжающегося спада в национальном автомобилестроении. Согласно статистике Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), в июне продажи легковых автомобилей в Индии были на 49,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года, а по итогам второго квартала в целом спад составил 78,4%. Коммерческих автомобилей в апреле-июне было продано на 84,8% меньше, чем в аналогичный период 2019 г.

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