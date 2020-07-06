В ЕС объявили о создании новой платежной системы

16 финансовых учреждений из пяти стран Европейского Союза заявили о создании новой системы мгновенного перевода платежей. Об этом сообщает BBVA.

Что известно

Разработкой Европейской платежной инициативы займутся Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания .

Система предназначена для проведения мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P). Авторы заявления отмечают, что система будет «новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов за всеми типами транзакций».

С помощью системы планируется проводить платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы.

Авторы отмечают, что необходимость в такой системе возникла во время кризиса, который принесла пандемия. Система, построенная в рамках EPI, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и «европейскую цифровую стратегию».