Металлургия ЕС снижает объемы производства

Металлургия ЕС снижает объемы производства

По подсчетам Argus, ведущие европейские металлургические компании за последние две недели временно вывели из эксплуатации мощности по производству более 10 млн тонн одного только горячекатаного проката в год.

Корпорация ArcelorMittal осуществила самые широкомасштабные сокращения. В Италии, Франции, Германии и Испании она остановила 6 доменных печей совокупной производительностью 12,1 млн. т чугуна в год и электродуговую печь в Испании на 1,8 млн. т в год. Кроме того, компания отложила на неопределенный срок запуск доменной печи на заводе в Польше после ремонта.

Германская компания Stahl Holding Saar сообщила, что доменные печи на ее заводах Saarstahl и Dillinger переведены на режим минимальной загрузки. Австрийская Voestalpine остановила на комбинате в Линце одну доменную печь на 1 млн. т чугуна в год. Столько же вывела из эксплуатации итальянская компания Arvedi. Корпорации ThyssenKrupp, Salzgitter и Tata Steel Europe объявили о сокращении производства но не дали точных данных и цифр.

Британская Liberty Steel остановила несколько прокатных заводов в Бельгии, Люксембурге и Италии общей мощностью более 3 млн. т холоднокатаных рулонов, жести и проката с покрытиями в год. В то же время, правительство Великобритании заявляет, что в стране пока что продолжают работу все основные металлургические предприятия, хотя функционирование автозаводов приостановлено.

По данным Argus, в 2018 г. в странах ЕС, считая Великобританию, было выплавлено 167,3 млн. т стали. Из них около 94 млн. т было предназначено для производства листового проката.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривенВ Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
Ferrexpo выделяет 2,5 млн долл на борьбу с коронавирусомFerrexpo выделяет 2,5 млн долл на борьбу с коронавирусом
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьмиСеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Блок рекламы


Похожие новости
Итальянские сталеплавильщики против остановки производстваИтальянские сталеплавильщики против остановки производства
Стальные компании в Италии закрывают производства, за исключением ArcelorMittal ItalyСтальные компании в Италии закрывают производства, за исключением ArcelorMittal Italy
Падение промпроизводства в Украине в феврале-2020 замедлилось до 1,5% – ГосстатПадение промпроизводства в Украине в феврале-2020 замедлилось до 1,5% – Госстат
Voestalpine планирует остановить некоторые производстваVoestalpine планирует остановить некоторые производства
Производители стали в ЕС сокращают объемы производстваПроизводители стали в ЕС сокращают объемы производства
Тайваньская CSC снижает цены на стальной прокат в связи с сокращением спросаТайваньская CSC снижает цены на стальной прокат в связи с сокращением спроса
Индонезия планирует рост производства никеляИндонезия планирует рост производства никеля
Samsung перенесёт часть производства смартфонов во Вьетнам из-за коронавирусаSamsung перенесёт часть производства смартфонов во Вьетнам из-за коронавируса
Sharp в «чистой комнате» для производства дисплеев начнёт выпускать медицинские маскиSharp в «чистой комнате» для производства дисплеев начнёт выпускать медицинские маски
Рост производства "зеленой" электроэнергии может способствовать модернизации электросетей, – СМИРост производства "зеленой" электроэнергии может способствовать модернизации электросетей, – СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости