Бразильская Vale поможет своим партнерам

Бразильская железорудная корпорация Vale выделяет 160 млн реалов (31 млн долл.) на поддержку средних и малых компаний, поставляющих ей различные материалы и предоставляющих различные услуги. Количество подобных партнеров превышает 1 тыс.



Vale обязалась выплачивать таким компаниям предоплату в рамках еще не выполненных контрактов, чтобы помочь им сохранить финансовую устойчивость в условиях сложного положения в экономике. Компания также объявила об остановке ряда проектов, но занятые в них сотрудники остаются в штате с сохранением заработной платы.



В середине марта Vale сообщила, что у двух ее сотрудников обнаружен коронавирус. Компания предложила правительству Бразилии помощь в организации импорта аппаратов для вентилирования легких и тестов на коронавирус. Создана постоянная рабочая группа для координации действий с правительством.



В Малайзии Vale продлит срок простоя своего комплекса по подготовке сырья Teluk Rubiah, где в прошлом году было переработано 23,7 млн т ЖРС. Правительство страны заявило о продлении карантина от 31 марта до 12 апреля.

