Бразильская Vale поможет своим партнерам

Бразильская Vale поможет своим партнерам

Бразильская железорудная корпорация Vale выделяет 160 млн реалов (31 млн долл.) на поддержку средних и малых компаний, поставляющих ей различные материалы и предоставляющих различные услуги. Количество подобных партнеров превышает 1 тыс.

Vale обязалась выплачивать таким компаниям предоплату в рамках еще не выполненных контрактов, чтобы помочь им сохранить финансовую устойчивость в условиях сложного положения в экономике. Компания также объявила об остановке ряда проектов, но занятые в них сотрудники остаются в штате с сохранением заработной платы.

В середине марта Vale сообщила, что у двух ее сотрудников обнаружен коронавирус. Компания предложила правительству Бразилии помощь в организации импорта аппаратов для вентилирования легких и тестов на коронавирус. Создана постоянная рабочая группа для координации действий с правительством.

В Малайзии Vale продлит срок простоя своего комплекса по подготовке сырья Teluk Rubiah, где в прошлом году было переработано 23,7 млн т ЖРС. Правительство страны заявило о продлении карантина от 31 марта до 12 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривенВ Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
Ferrexpo выделяет 2,5 млн долл на борьбу с коронавирусомFerrexpo выделяет 2,5 млн долл на борьбу с коронавирусом
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьмиСеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Блок рекламы


Похожие новости
Visa поможет налоговой разработать электронные кассовые аппаратыVisa поможет налоговой разработать электронные кассовые аппараты
ЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВтЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт
"Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате, - замминистра энергетики"Центрэнерго" поможет выплатить шахтерам госшахт долги по зарплате, - замминистра энергетики
ЕБРР поможет ФГИ начать "большую" приватизациюЕБРР поможет ФГИ начать "большую" приватизацию
В Польше заплатят по полтысячи евро каждому, кто поможет найти работниковВ Польше заплатят по полтысячи евро каждому, кто поможет найти работников
МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн, – Эрик НайманМВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн, – Эрик Найман
Без чиновников не освятится: Кабмин поможет IKEA зайти на украинский рынок
Всемирный банк поможет Укргазбанку в работе с малым и средним бизнесомВсемирный банк поможет Укргазбанку в работе с малым и средним бизнесом
RAB-регулирование поможет привлечь инвестиции в энергетику, - ФГИRAB-регулирование поможет привлечь инвестиции в энергетику, - ФГИ
Сільрада розіграла купівлю дорогого сміттєвоза між тендерними партнерами
Последние новости
Подгружаем последние новости