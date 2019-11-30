"Нафтогаз" направила ходатайство в латвийский суд с требованиями ареста активов "Газпрома" в Латвии

Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.

"Нафтогаз" направила ходатайство в латвийский суд с требованиями ареста активов "Газпрома" в Латвии
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Латвии о приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража в деле против роSSийского "Газпрома". Компания намерена взыскать с роSSийского монополиста 3 млрд долларов.

Об этом сказано в отчете роSSийского монополиста, передает "РБК-Украина".

По данным "Газпрома", заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. На данный момент компания изучает возможности по защите своих интересов.

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав роSSийскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения. Однако 27 ноября суд отклонил эту апелляцию. Решение суда окончательно и обжалованию не подлежит.

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