Григоришин потерял контроль над "Сумским НПО" и долю в "Харьковоблэнерго"

Бизнесмен погасил многомиллионный долг своими активами.

?Григоришин потерял контроль над "Сумским НПО" и долю в "Харьковоблэнерго"
Фото: Макс Левин

Группа "Энергетический стандарт", которая принадлежит бизнесмену Константину Григоришину, потеряла контроль над "Сумским НПО" и долю в "Харьковоблэнерго".

Об этом пишет "Экономическая правда".

В 2016 году Лондонский арбитраж обязал Григоришина выплатить россиянину Владимиру Лукьяненко (сын Владимира Лукьяненко, "красного директора" Сумского НПО) и его бизнес-партнеру Вадиму Новинскому более 320 млн гривен. Объектом разбирательств был спор об опционе на пакет акций в НПО, который Григоришин должен был выкупить у Лукьяненко. Григоришин нарушил соглашение и был обязан выплатить компенсацию.

Летом 2019 года Григоришин и Лукьяненко подписали мировое соглашение, в рамках которого договорились об урегулировании ситуации. Свой долг "Энергетический стандарт" решил погасить активами. Это 29% акций "Харьковоблэнерго", аналогичная доля в компании "Харьковэнергосбыт", через которую облэнерго продает электричество в регионе, а также контрольный пакет (свыше 50% + один голос) акций НПО им. Фрунзе.

Разрешение на покупку этих активов сторона Лукьяненко получила от Антимонопольного комитета 7 ноября. Комитет разрешил кипрской компании Inter Growth Investments Limited и панамской Great Station Properties получить совместный контроль над кипрской Stremvol Holdings Limited – владельцем 83,7% акций "Сумского НПО"; компания Great Station Properties получила разрешение приобрести свыше 25% акций "Харьковоблэнерго", а также более чем 25% акций "Харьковэнергосбыта".

Вскоре сделка была закрыта.

Теперь Сумское НПО может войти в состав роSSийской машиностроительной группы "ГМС", где Лукьяненко является одним из основных бенефициаров.

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