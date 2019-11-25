Материнская компания Louis Vuitton покупает Tiffany

Французский производитель люксовых товаров LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE договорился о приобретении американской сети ювелирных изделий Tiffany & Co за $16,2 миллиардов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз LVMH.

Компания заплатит $135 за акцию Tiffany. Это примерно на 13% выше изначально предложенной цены в $120 за бумагу.

Сделка единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Ожидается, что она будет закрыта в середине 2020 года.

Покупка Tiffany является крупнейшей сделкой в истории LVMH. Компания, рассчитывает, что она позволит ей не только расширить присутствие на американском рынке, но и значительно укрепить позиции в ювелирном секторе.

Об интересе LVMH к приобретению Tiffany стало известно в конце октября. По данным СМИ , компания как минимум дважды увеличивала свое предложение, прежде чем было достигнуто соглашение.

Акции Tiffany стабильно торговались выше цены первоначального предложения, закрывшись в пятницу на отметке $125,51. Цена бумаг LVMH с конца октября выросла более чем на 3%. Акции компании дорожают на 0,4% в понедельник в Париже.

Напомним, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 70 странах составляет 4,59 тыс., количество сотрудников - около 156 тыс. человек, порядка 80% которых работают за пределами Франции.

6 ноября во Франции в 68-летнем возрасте скончался модельер Патрик-Луи Виттон. Он являлся праправнуком основателя одноименного дома моды.