Названа среднемесячная сумма расходов на еду в Украине

Больше всего тратится на мясо.

Названа среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Фото: maximonline

Каждый месяц украинские семьи тратят на питание в среднем около 4000 гривен. Самая большая статья расходов - покупка мяса, сообщили в эфире "Сніданок з 1+1" данные Госстата.

Так, на мясные изделия украинцы тратят почти четверть от указанной суммы, еще 15% - на хлеб. Молоко, сыр и яйца занимают 12%. Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля. На сало семья тратит всего около 2% от выделенных на еду средств.

Напомним, в мае 2019 аналитики оправдали высокие цены на некоторые продукты низким урожаем из-за погодных условий, таких как засуха и аномальная жара летом.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка АвальСуд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка Аваль
Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - СкалецкаяКабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследованиеИз Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходовКоломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходов
Импорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - экспертИмпорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - эксперт
ЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВтЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт
Metro Cash&Carry после 8-летнего перерыва возобновила развитие сети в УкраинеMetro Cash&Carry после 8-летнего перерыва возобновила развитие сети в Украине
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, – ВолынецРост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, – Волынец
МВФ ухудшил прогноз по глобальной экономике, но улучшил по УкраинеМВФ ухудшил прогноз по глобальной экономике, но улучшил по Украине
Доля проблемных кредитов в Украине впервые за последние годы упала ниже 50%Доля проблемных кредитов в Украине впервые за последние годы упала ниже 50%
Изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине, - АГКУИзменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине, - АГКУ
Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу "Роттердам+"Эксперт объяснил включение транспортных расходов в формулу "Роттердам+"
Последние новости
Подгружаем последние новости