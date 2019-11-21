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2019-11-21
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Больше всего тратится на мясо.
Фото: maximonline
Каждый месяц украинские семьи тратят на питание в среднем около 4000 гривен. Самая большая статья расходов - покупка мяса, сообщили в эфире "Сніданок з 1+1" данные Госстата.
Так, на мясные изделия украинцы тратят почти четверть от указанной суммы, еще 15% - на хлеб. Молоко, сыр и яйца занимают 12%. Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля. На сало семья тратит всего около 2% от выделенных на еду средств.
Напомним, в мае 2019 аналитики оправдали высокие цены на некоторые продукты низким урожаем из-за погодных условий, таких как засуха и аномальная жара летом.
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