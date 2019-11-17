Райффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука

Его представители убеждены в снятии всех подозрений.

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука
Фото: 24tv.ua

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за своего председателя правления Александра Писарука, подозреваемого по делу о хищении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, выданного Нацбанком VAB Банку.

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой банка после оглашения решения Высшего антикоррупционного суда Украины. Отмечается, что банк готов выполнить все необходимые действия по внесению залога.

"Александр Писарук будет и в дальнейшем работать в должности председателя правления Райффайзен Банка Аваль. Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с г-на Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - сообщил председатель Наблюдательного совета Райффайзен Банка Мартин Грюлль.

Напомним, 15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен.

Писарук работал заместителем главы НБУ с июля 2014 года до конца декабря 2015 года, после чего занял должность старшего эксперта по финансовому сектору в Международном валютном фонде. Осенью 2019 года он возглавил правление Райфайзен Банка Аваль.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкцийРоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкций
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - МиловановУрожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов
В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготамиВ Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами
Блок рекламы


Похожие новости
Дело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в судДело о хищении $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка" направили в суд
Суд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка АвальСуд отказался арестовать главу правления Райффайзен Банка Аваль
Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривенБахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда гривен
ВАКС арестовал еще двоих фигурантов дела VAB банкаВАКС арестовал еще двоих фигурантов дела VAB банка
ВАКС арестовал четвертого подозреваемого в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банкаВАКС арестовал четвертого подозреваемого в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
Коломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходовКоломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходов
РоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкцийРоSSийский Сбербанк заявил, что продаст украинскую "дочку" только после снятия санкций
Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривенБывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУВ Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
Последние новости
Подгружаем последние новости