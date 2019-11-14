Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование

Уплатили ли с них налоги, неизвестно.

Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
Фото: Макс Требухов

Большинство украинского экспорта сельхозпродукции осуществляется через территории, где действуют низкие налоги. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 13 ноября. Его презентацию в Европарламенте организовал немецкий евродепутат от фракции Левых Гельмут Шольц, сообщает DW.

Авторы исследования сравнили таможенные цены, по которым зерно экспортировали из Украины, с рыночными ценами на тот же период на соответствующие марки зерна. Как отмечают авторы исследования, 64% пшеницы экспортировались из Украины через Швейцарию и территории, находящиеся под юрисдикцией Великобритании, еще 11% - через Объединенные Арабские Эмираты и Кипр. При этом все они не были основными странами назначения экспорта.

Поскольку налоги в Швейцарии, Великобритании и на Кипре ниже, чем в Украине и многих странах назначения, то экспорт через них позволял выводить прибыль. "Наши оценки потенциального вывода прибыли демонстрируют, что по итогам экспорта пшеницы и кукурузы, который составляет примерно 40% украинского агроэкспорта, около 1,5 миллиарда долларов США были потенциально выведены с 2015 по 2017 год", - говорится в исследовании.

Разница между таможенными и рыночным ценам в 1,5 миллиарда долларов "еще не означает, что налоги не заплатили, но она означает высокий риск уклонения от уплаты налогов", отметил руководитель группы авторов исследования Томмазо Фаччио, преподающий в Ноттингемском университете. Для того, чтобы определить, были ли уплачены налоги в Украине, нужно проверить налоговые декларации крупных украинских сельскохозяйственных холдингов, говорит исследователь, однако их нет в открытом доступе.

В исследовании отмечают, что со второй половины 2016 разница между таможенными и рыночным ценам "значительно" сократилась. Одной из причин этого называется принятие в июле 2015 года новых налоговых норм о трансфертном ценообразовании.

Украине уклонение от уплаты налогов - это действительно болезнь. И мы должны противодействовать этому или хотя бы привлекать внимание к этому", - заявила евродепутат Виола фон Крамон, которая является первым заместителем главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной. Она добавила, что видит то же во всех постсоветских странах.

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