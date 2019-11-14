ВАКС арестовал четвертого подозреваемого в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка

Владелец ООО "Бизнес-центр Экспертиза" Дмитрий Жук арестован с 576,3 тыс. гривен залога.

ВАКС арестовал четвертого подозреваемого в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
Фото: truth-about-bahmatuk.com

Высший антикоррупционный суд арестовал основателя ООО "Бизнес-центр Экспертиза" Дмитрия Жука, подозреваемого по делу о хищении 1,2 млрд стабкредита VAB банка, с альтернативой внесения 576,3 тыс. гривен залога.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"3 ноября 2019 года основателю фирмы, связанной с владельцами «ВиЭйБи Банка», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 576,3 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Жук - это уже четвертый подозреваемый по указанному делу, которому ВАКС избрал меру пресечения.

Напомним, ранее бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк отказался признать себя подозреваемым.

В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.

В сентябре 2018 года также сообщалось, что НАБУ открыло дело против VAB банка, которое уже было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

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