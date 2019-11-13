Bihus.info: другу Богдана разрешили строить высотки на Печерске, несмотря на нарушения

В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка под застройку в десять раз.

Фото: bihus.info

Киевский застройщик, друг главы Офиса президента Андрей Ваврыш получил разрешение строить высотки в Печерском районе Киева на ул. Ольшанской 2-6, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации.

Об этом сообщает Bihus.info.

Отмечается, что среди представленных в ГАСКом материалов, отсутствуют ключевые - основной проект строительства, который объяснил бы, где и как строить. В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка в десять раз - с 2,3 гектара до 23-х.

Также нарушен Генплан, где этот участок числится зоной средней застройки, (предназначен для домов максимум на 8 этажей), поскольку в первой очереди строительства запланирован дом на две секции: первая на 16, вторая - 24 этажа.

В августе компания МК 8, которой руководит работник Ваврыша, взяла ее в субаренду, и в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ей разрешение для строительства первой очереди жилого комплекса.

Напомним, друг главы ОП Аандрея Богдана, Андрей Ваврыш скандальный застройщик, журналисты-расследователи уже не раз разоблачили его на строительных махинациях.

Например, в августе этого года, девелоперские копании, связанные с Ваврышем начали строительство жилого комплекса Kandinsky Odessa Residence в историческом ареале Одессы на землях курортно-оздоровительного назначения, которые более чем в два раза превышает разрешенную высотность.