Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ

Сергей и Юлия Левочкины через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka.

Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ
Фото: Хвиля

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме отмывания $20 млрд и вывода их из РоSSии.

Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, обнародованном "Слідство.Інфо".

Почти 10% банка Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерн. Однако, как стало известно журналистам OCCRP из переписки Левочкиных, Трехерн управлял их семейным бизнесом. Под наблюдением Юлии Левочкиной он руководил почти 40 офшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Трехерн должен был скрывать, что экс-глава Администрации президента Януковича и его сестра обладают этими активами. Поэтому он и другие люди выступали доверенными лицами для влиятельных политиков.

"Нигде и никогда не следует использовать имя руководителей. Все политики должны стоять в стороне от бизнеса в течение трех-пяти поколений", - сообщал Трехерну один из юристов семьи Левочкиных.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали 33% банка. Фурсин в Верховной Раде VIII созыва входил в депутатскую группу "Воля народа". Он был главой подкомитета по вопросам банковской деятельности, взаимодействия с НБУ, финансового мониторинга, предотвращения легализации и отмывания незаконных доходов. Является контроллером Мисто Банка. В Раду IX созыва баллотировался по округу № 138 в Одесской области, но не прошел.

Еще 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистер, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Расследователи выяснили, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечислялись средства через офшорную Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании.

Напомним, расследование о роSSийской финансовой "мегапрачечной" (Landromat) появилось в 2014 году. Благодаря этой теневой финансовой схеме из роSSийских банков на фиктивные компании было выведено более $20 млрд. Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета РоSSии в 2011-2014 годы. Одним из банков, через который выводились средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.

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