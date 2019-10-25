Парижский суд отклонил апелляцию РоSSии по компенсации Ощадбанку за активы в Криму

Сумма компенсации - $1,3 млрд плюс проценты.

Парижский суд отклонил апелляцию РоSSии по компенсации Ощадбанку за активы в Криму
Фото: Сергей Нужненко

Парижский Апелляционный суд отклонил попытку РоSSийской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража по компенсации убытков "Ощадбанку", нанесенных в результате аннексии Крыма со стороны РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.

Основным аргументом РоSSии было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред. Судья отклонил ходатайство РоSSии и отметил, что требования по выполнению решения следует оценивать, исходя из конкретных обстоятельств дела, и ссылки на гипотетические основания, которые были приведены Россией, являются недопустимыми.

Суд отметил, что принудительное исполнения решения не поставит под угрозу финансовое положение страны, и что "Ощадбанк" не подвергает риску возможное возвращение средств в случае отмены решения.

Судья отклонил просьбу РоSSийской Федерации и обязал ее понести часть расходов на производство.

Напомним, Ощадбанк был первой госкомпанией и первым украинским банком, который выиграл дело против РФ по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма. 26 ноября 2018 годагосбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы в Арбитражном трибунале в Париже.

В августе 2019 года РоSSия обжаловала решение арбитража и заявила, что Ощадбанк как часть бывшего Сбербанка СССР ничего не инвестировал.

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