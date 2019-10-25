Киевсовет одобрил привлечение €120 млн у ЕБРР на новые вагоны метро и трамваи

"Киевский метрополитен" получит €50 млн, "Киевпастранс" - €70 млн.

Киевсовет одобрил привлечение €120 млн у ЕБРР на новые вагоны метро и трамваи
Фото: kapital.kz

Киевский городской совет в четверг одобрил привлечение €120 млн у Европейского банка реконструкции и развития на новые вагоны метро и трамваи.

Об этом говорится на сайте совета.

"Киевский метрополитен" получит €50 млн, "Киевпастранс" - €70 млн.

В 2018 году Киевское метро перевезло почти 500 млн пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов. За кредитные деньги планируется купить до 50 новых вагонов.

Протяженность трамвайных путей в Киеве составляет более 230 км. Ежедневно на линию выходит более 300 трамвайных вагонов. Нормативный срок использования трамвайных вагонов составляет 15 лет, а фактически, большинство из них эксплуатируются вдвое дольше. Деньги ЕБРР позволят купить 40 современных трамваев длиной 30-34 метра.

Напомним, летом 2019 года Киевская горадминистрация подписала с ЕБРР договор о подготовке финансирования на сумму €180 млн. Еше €60 млн планируется занять на капремонт моста "Метро".

В марте 2019 года Киевгорадминистрация подписала с ЕБРР меморандум о взаимопонимании в разработке проектов из сферы транспортной инфраструктуры на сумму €320 млн.

Тогда сообщалось, что на данный момент в рамках сотрудничества с ЕБРР в столице уже реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта: на €60 млн для "Киевпастранса" (по закупке 185 автобусов и 202 троллейбусов), а также на €40 млн для "Киевского метрополитена" (по закупке 50 вагонов метро).

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