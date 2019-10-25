Киевсовет одобрил привлечение €120 млн у ЕБРР на новые вагоны метро и трамваи

Киевский городской совет в четверг одобрил привлечение €120 млн у Европейского банка реконструкции и развития на новые вагоны метро и трамваи.

Об этом говорится на сайте совета.

"Киевский метрополитен" получит €50 млн, "Киевпастранс" - €70 млн.

В 2018 году Киевское метро перевезло почти 500 млн пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов. За кредитные деньги планируется купить до 50 новых вагонов.

Протяженность трамвайных путей в Киеве составляет более 230 км. Ежедневно на линию выходит более 300 трамвайных вагонов. Нормативный срок использования трамвайных вагонов составляет 15 лет, а фактически, большинство из них эксплуатируются вдвое дольше. Деньги ЕБРР позволят купить 40 современных трамваев длиной 30-34 метра.

Напомним, летом 2019 года Киевская горадминистрация подписала с ЕБРР договор о подготовке финансирования на сумму €180 млн. Еше €60 млн планируется занять на капремонт моста "Метро".

В марте 2019 года Киевгорадминистрация подписала с ЕБРР меморандум о взаимопонимании в разработке проектов из сферы транспортной инфраструктуры на сумму €320 млн.