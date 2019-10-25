Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Правительство Дании одобрила строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe, по которому норвежский газ будет идти в Польшу .

Об этом говорится на сайте польского оператора Gaz-System, который строит газопровод вместе с датской компанией Danish Energinet SOV.

Полученное разрешение касается двух секций общей протяженностью 133 км.

Разрешение от правительства Дании является первым из трех этапов получения всех необходимых разрешений для строительства газопровода на морском участке. Также необходимо разрешение властей Польши и Швеции.

Строительство газопровода Baltic Pipe планируется начать в следующем году. С октября 2022 года по нему должен быть транспортирован природный газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе.

По газопроводу можно будет транспортировать в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, Дания до сих пор не разрешила строить в своих водах другой газопровод - "Северный поток - 2". РоSSия готова прокладывать трубу в обход Дании, но это приведет к задержке строительства.