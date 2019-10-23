Украинцы признаны самыми бедными в Европе

У среднего украинца в шесть раз меньше денег, чем у европейцев.

Украинцы признаны самыми бедными в Европе
Фото: gregorylee/Depositphotos

Украина заняла последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы.

Об этом свидетельствуют данные исследования GfK Purchaseing Power Europe 2019, передает РБК-Украина.

По данным исследования, средний располагаемый доход после вычета налогов на одного жителя Европы составляет в 2019 году 14 739 евро. При этом средний украинец располагает суммой в 1830 евро, что восемь раз меньше, чем в среднем по Европе.

Как отмечают в GfK, Лихтенштейн снова занимает первое место с покупательной способностью на человека в 67 550 евро. Это более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе.

Швейцария с 42 067 евро на человека занимает второе место, как и в прошлом году.

Все остальные страны, входящие в десятку лидеров, также имеют значительно более высокую среднюю покупательную способность на душу населения.

Люксембург входит в тройку лидеров в этом году с покупательной способностью на душу населения в 35 096 евро, вытеснив Исландию с третьего на четвертое место.

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