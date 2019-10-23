Налоговики хотят ликвидировать «спящие» ФОП — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2274 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей». На инициативу обратило внимание издание Finance.ua, пишут AIN.UA .

Законопроект расширяет функции контролирующих органов, определенных Налоговым кодексом Украины.

Они смогут запускать процедуру ликвидации ФОП в случае прекращения хозяйственной деятельности и неуплаты налогов и сборов более 6 месяцев.

Для этого потребуется обратиться к государственному регистратору с соответствующим заявлением.

В пояснительной записке значится, что такая инициатива позволит уменьшить нагрузку по учету и контролю «спящих» ФОП. По подсчетам Opendatabot, такие физлица-предприниматели задолжали налогов на 2 млрд грн.

До 2017 года ФОП, которые не вели хозяйственную деятельность, не платили ЕСВ. В связи с этим, на пике количество «спящих» ФОП, по оценкам Минсоцполитики, достигало 800 000.