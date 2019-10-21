Смолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной Европы

Глава Национального банка Украины Яков Смолий получил награду "Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе" от международной газеты GlobalMarkets. Награждение состоялось 19 октября в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщила пресс-служба НБУ.

Комитет GlobalMarkets Awards отметил успехи Смолия как главы центрального банка по соблюдению последовательной монетарной политики в год значительных политических изменений в стране.

"Избирательный цикл, как в Украине в этом году, в странах с менее дисциплинированным центральными банками вызвал бы подрыв монетарной политики. Президентские и парламентские выборы были одним из самых значительных политических потрясений в Украине за последнее время. Несмотря на наличие отдельных инициатив обеспечить ускорение экономического роста за счет смягчения политики НБУ, председатель Яков Смолий остался непоколебимым и придерживался политики высокой учетной ставки, ведь первоочередная задача центробанка — обеспечение низкой инфляции", - пояснили в GlobalMarkets.

По словам Смолия, главная задача Национального банка Украины — обеспечивать макроэкономическую и финансовую стабильность в стране, несмотря на кризисы в мире, войне, которая продолжается до сих пор в Украине, или двойные выборы, через которые прошла Украина в этом году.

"Нам удалось обеспечить стабильность в год значительных политических изменений. Этому способствовало, в частности, то, что банковская система в Украине реформирована, центральный банк является независимым институтом, а его политика является прозрачной и понятной для стейкхолдеров, и у нас есть четко очерченное видение куда мы направляемся", — подчеркнул глава НБУ.

GlobalMarkets — официальная газета, освещающая ежегодное собрание таких организаций как МВФ и Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Межамериканский банк развития.

В 2018 году лучшим банкиром Центральной и Восточной Европы был признан глава центробанка Хорватии Борис Вуйчич.