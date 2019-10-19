"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" $11 млрд за прекращение транзита газа

Исковые требования будут направлены 1 ноября.

"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" $11 млрд за прекращение транзита газа
Фото: vesti-ukr.com

"Нафтогаз Украины" намерен потребовать у "Газпрома" более чем 11 млрд долларов в качестве компенсации предполагаемых потерь от прекращения транзита газа из РоSSии в Европу.

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - написал он в фейсбуке.

При этом он добавил, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже текущей и для этого нет необходимости заключать договор на поставки газа "Газпромом" украинским потребителям.

"Для этого необходимо, чтобы "Газпром" в соответствии с европейскими правилами не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке", - отметил Витренко.

По его словам, роSSийский концерн не должен "отказывать европейским компаниям в переносе точек передачи газа" на украино-роSSийскую границу, а также "фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский Союз".

Накануне "Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и РоSSия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

Следующий раунд газовых переговоров состоится 28 октября.

В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

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