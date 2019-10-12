Visa, MasterCard и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

Сооснователь Libra Дэвид Маркус поблагодарил Visa и MasterCard за то, что они продержались до последнего момента.

«Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность касательно Libra», — написал он в Twitter .

По его словам, говорить о судьбе криптовалюты еще рано.

«Конечно, в краткосрочной перспективе это не очень хорошие новости, но в некотором смысле это освобождает», — добавил Маркус.

При этом в Visa заявили, что компания займется дальнейшей оценкой проекта и финальное решение примет на основе нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соответствовать всем необходимым требованиям регуляторов.

Представитель Stripe сообщил, что компания поддерживает проекты, цель которых — сделать онлайн-коммерцию более доступной для всего мира и допустил, что компания вернется к работе с Libra на более поздних этапах.

О том, что Visa, Mastercard и другие партнеры пересматривают свое участие в Libra в начале месяца сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Позже стало известно, что Libra Association покинула PayPal. По данным Bloomberg, такое решение компания приняла из-за опасений, что вопросы американских регуляторов могут негативно сказаться на развитии проекта.

Libra — криптовалюта, которую Facebook планирует запустить в первой половине 2020 года. Соцсеть видит ее как stablecoin, то есть криптовалюту, обеспеченную нацвалютами и активами. Цифровой кошелек намерены интегрировать в WhatsApp и Facebook Messenger.