ArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендов

Порядок и сроки выплаты денег определит набсовет компании.

ArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендов
Фото: ukraine.arcelormittal.com

Акционеры металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" утвердили направление 10,85 млрд грн на выплату дивидендов. Об этом говорится на сайте компании.

Размер дивидендов утвержден в размере 2,81 грн на одну простую акцию.

Порядок и сроки выплаты дивидендов позже определит наблюдательный совет компании. После этого средства будут перечислены акционерам.

Крупнейшим акционером "АрселорМиттал Кривой Рог" является немецкая ArcelorMittal Duisburg GmbH. Она владеет свыше 95% акций компании, поэтому получит 10,3 млрд грн дивидендов.

В АМКР отметили, что последний раз дивиденды выплачивались за 2007 год, то есть еще до кризиса 2008-2009 годов. После этого компания направляла деньги на модернизацию производства, выполнение масштабных инвестпроектов.

Нынешняя выплата дивидендов не повлияет на выполнение инвестиционной программы. В ближайшие пять лет в развитие производства компания инвестирует $1,8 млрд. Из них около $300–350 млн планируют вложить в строительство фабрики окомкования, которая будет выпускать окатыши, которые частично заменят агломерат в качестве сырья для доменных печей. Благодаря этому предприятие сможет закрыть две изношенные аглофабрики и тем самым снизить объем выбросов на 50-55%.

"АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. В собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH находится 95,128% акций украинского меткомбината.

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