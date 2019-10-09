ЕБРР предоставит "Укрзализныце" $100 млн на модернизацию путей

Первый на очереди - путь Трансъевропейской транспортной сети.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Укрзализныце" кредит в размере $100 млн для финансирования тендерной закупки материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Об этом сообщил в фейсбуке глава "УЗ" Евгений Кравцов.

Он подчеркнул, что тендер будет проходить "по совершенно прозрачным и понятным правилам ЕБРР ".

"Круг участников не ограничивается «всем известными фирмами»: это могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. Надеюсь, что это даст нам возможность избавиться монополий и сговоров между участниками торгов", - написал Кравцов.

Он добавил, что 70% из привлеченных $100 млн пойдет на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

"Купим элементы верхнего строения пути, в том числе скрепления. Еще 30% - на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика. И продолжаем хорошую практику - работу выполняем собственными силами. Первый на очереди - путь Трансъевропейской транспортной сети. По транспортному коридору TEN-T проходит примерно 80% всех транзитных грузов", - пояснил глава "УЗ".

Напомним, в сентябре "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 22 тонн рельсов за 668,9 млн гривен.