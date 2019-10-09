Экс-депутата подозревают в завладении 1,1 млрд грн "Укрсиббанка"

Прокуратура Киева уведомила о подозрении бывшему народному депутату четвертого-восьмого созывов по факту завладения 1,1 млрд грн средств "УкрСиббанка". Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

По данным "Интерфакс-Украина" экс-депутата зовут Дмитрий Святаш.

"Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат .., действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн", - сказано в сообщении прокуратуры.

Экс-нардепу объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 (подделка официального документа, выдаваемого или заверяемого предприятием, учреждением, организацией, который предоставляет право или освобождает от обязанностей).

Напомним, в конце сентября прокуратура сообщила о подозрении троим главам сельских советов Киевской области в хищении выделенных на ремонт дорог 2,4 млн гривен.

В течение 2017-2018 годов чиновники подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен.