"Укртютюн" просит отменить поправку Дубинского о торговых наценках на табачные изделия

В ассоциации предрекают повышение цены на сигареты на 13 гривен и рост нелегальной торговли.

"Укртютюн" просит отменить поправку Дубинского о торговых наценках на табачные изделия
Фото: sostav.ua

Ассоциация «Укртютюн» обратилась к народным депутатам с просьбой при рассмотрении законопроекта №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование отклонить поправку депутатов от «Слуги народа» Дубинского и Юрченко о введении торговых наценок на табачные изделия. Об этом говорится в соответствующем обращении ассоциации.

По мнению экспертов, такая инициатива приведет к существенному ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также станет дополнительным фактором для подорожания табачных изделий и, в совокупности с другими факторами, будет дополнительно стимулировать рост объемов нелегальной торговли.

Кроме того, указанная поправка внесена с нарушением регламента и никак не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия, не согласуется со статьями Гражданского кодекса и является антиконкурентной, убеждают в «Ассоциации».

По подсчетам экспертов, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом.

«Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли. С точки зрения производителя производство сигарет в Украине при условии предложенного распределения дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным. Вместе с тем указанное распределение не будет распространяться на производство сигарилл, сигар и табака для самокруток», - объясняют специалисты Ассоциации.

Депутатов просят при рассмотрении законопроекта № 1049 во втором чтении настоять на вынесении указанного поправки на отдельное голосование и отклонить ее.

Напомним, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (регистр. № 1049 от 29.08.2019 ).

На заседании профильного комитета 3 октября была поддержана внесена народными депутатами Юрченко и Дубинским поправка №8 к этому законопроекту, которым устанавливаются оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия (торговые наценки).

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ericsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием СШАEricsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием США
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услугиГлава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Руководители "Розетки" и "Новой почты" призвали Зеленского не подписывать законы о кассовых аппаратахРуководители "Розетки" и "Новой почты" призвали Зеленского не подписывать законы о кассовых аппаратах
«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада собралась отменить паевой взнос при строительствеРада собралась отменить паевой взнос при строительстве
ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"
Зеленский просит правоохранителей проверить бюджетные дотации на бизнес КосюкаЗеленский просит правоохранителей проверить бюджетные дотации на бизнес Косюка
"РЖД" просит снять запрет на ввоз в РоSSию двигателей украинского производства"РЖД" просит снять запрет на ввоз в РоSSию двигателей украинского производства
Китайская Fujian Jinhua просит госорганы США удалить её из санкционного спискаКитайская Fujian Jinhua просит госорганы США удалить её из санкционного списка
В Украине могут отменить книги отзывов и предложенийВ Украине могут отменить книги отзывов и предложений
"Нафтогаз" просит Гройсмана вынести вопрос продажи 49% ГТС на рассмотрение СНБО"Нафтогаз" просит Гройсмана вынести вопрос продажи 49% ГТС на рассмотрение СНБО
НКРЭКУ решила отменить "Роттердам+" с июля 2019, - СМИ
Минобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты всем военнымМинобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты всем военным
Верховная Рада, возможно, приняла скандальную поправку по зеленой энергетикеВерховная Рада, возможно, приняла скандальную поправку по зеленой энергетике
Последние новости
Подгружаем последние новости